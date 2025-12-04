KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, Rize'de konuştu:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, "Rum lideri çok iyi bilmesi gerekir ki Kıbrıs Türk halkı için, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğünün sulandırılması ve tartışılması söz konusu değildir. Yine aynı şekilde Türk askerinin adadan ayrılması da söz konusu değildir." dedi.

Rize Valiliğini ziyaret ederek Vali İhsan Selim Baydaş ile bir araya gelen Öztürkler, şeref defterini imzaladı.

Öztürkler, yaptığı konuşmada, Karadeniz ziyaretinde kendisine gösterilen misafirperverlikten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Ziyaretleri sırasında önemli mesajlar verdiğini belirten Öztürkler, "Bu mesajların en başında, Kıbrıs Türk halkının geleceğinin ana vatanı Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yol yürümek olduğunu söyledik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyetimizin sarsılmaz ve koparılmaz bağları vardır. Çünkü bu bağlar köklü bağlardır, kadim bağlardır, hiçbir şeye benzemeyen bağlardır." diye konuştu.

Öztürkler, bu bağların temelinde ortak bir tarihin varlığına dikkati çekerek, "Ortak milli mücadele vardır, ortak dil vardır, ortak din vardır, ortak manevi değerler vardır. Bu bağlamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 42 yaşında. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 42 yaşına gelirken Kıbrıs Türk halkı çok ciddi mücadelelerden geçmiştir. Bu mücadelelerden geçerken arkasında duran dağ gibi bir anavatanı Türkiye Cumhuriyeti vardı." ifadesini kullandı. Kıbrıs Barış Harekatı sayesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin vatan olduğunu vurgulayan Öztürkler, "Bizim için iki bayrağımız var. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin neresine giderseniz gidin hem anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağını, hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bayrağını dalgalanırken görürsünüz. Bu bayrak özgür bir şekilde dalgalanmaya devam edecektir." dedi. - "Türk askerinin adadan ayrılması da söz konusu değildir"

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Öztürkler, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yanımızda rahat durmayan bir Güney Kıbrıs Rum yönetimi vardır. Durmadan silahlanmaktadır. İsrail'le yapmış olduğu silah anlaşmaları vardır. Yine Lübnan'la yapmış olduğu kıta sahanlığı anlaşmaları vardır. Sürekli Rum lider Hristodulidis'in bir beyanatı vardır. O beyanatı da nedir? Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğünün sulandırılması ve Türk askerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ayrılması. Rum lideri çok iyi bilmesi gerekir ki Kıbrıs Türk halkı için, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğünün sulandırılması ve tartışılması söz konusu değildir. Yine aynı şekilde Türk askerinin adadan ayrılması da söz konusu değildir. Bugün Türk askeri ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve Kıbrıs'a barış gelmiştir, huzur gelmiştir, güvenlik gelmiştir. Bunu onların da çok iyi bilmeleri gerekir."