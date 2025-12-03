Habertürk
        Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

        Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

        Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde kar yağdı.

        Giriş: 03.12.2025 - 12:34 Güncelleme: 03.12.2025 - 12:34
        Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
        Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde kar yağdı.

        Rize'de il genelinde etkili olan soğuk hava ve sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

        Kaçkar Dağları çevresindeki yaylalar yağışın ardından beyaza büründü. Yaylalarda kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı.

        Artvin'de de kar etkili oldu.

        Şavşat ve Ardanuç ilçelerine bağlı yaylalar ile merkezdeki Karçal ve Genya dağlarının zirvesine kar yağdı.

        Atabarı Kayak Merkezi'ne de sezonun ilk karı düştü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

