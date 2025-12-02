Habertürk
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 20:48 Güncelleme: 02.12.2025 - 20:48
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Stat:ÇaykurDidi

        Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Serdar Osman Akarsu, Yusuf Susuz

        Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Mithat Pala, Alikulov, Samet Akaydin (Dk. 79 Mocsi), Hojer (Dk. 58 Muhammet Taha Şahin), Taylan Antalyalı, Laçi, Augusto, Olawoyin (Dk. 58 Buljubasic), Mihaila (Dk. 64 Halil Dervişoğlu), Sowe (Dk. 64 Emrecan Bulut)

        Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Erdem Gökçe (Dk. 61 Kitsiou), Berkay Sülüngöz (Dk. 46 Bekir Karadeniz), Soldo, Furkan Mehmet Doğan, Hamza Akman (Dk. 61 Wilks), Denic, Yiğit Fidan, Mesut Özdemir (Dk. 76 Enis Safin), Ahmet Karademir (Dk.61 Clarke-Harris), Thuram

        Goller: Dk. 15 Samet Akaydin, Dk. 25 Mithat Pala, Dk. 32 Mihaila, Dk. 48 Olawoyin, Dk. 50 Augusto, Dk. 83 Muhammet Taha Şahin (Çaykur Rizespor), Dk. 88 Clarke-Harris (Atko Grup Pendikspor)

        Sarı kart: Dk.40 Augusto (Çaykur Rizespor)

        RİZE

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

