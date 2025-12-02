Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat:ÇaykurDidi
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Serdar Osman Akarsu, Yusuf Susuz
Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Mithat Pala, Alikulov, Samet Akaydin (Dk. 79 Mocsi), Hojer (Dk. 58 Muhammet Taha Şahin), Taylan Antalyalı, Laçi, Augusto, Olawoyin (Dk. 58 Buljubasic), Mihaila (Dk. 64 Halil Dervişoğlu), Sowe (Dk. 64 Emrecan Bulut)
Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Erdem Gökçe (Dk. 61 Kitsiou), Berkay Sülüngöz (Dk. 46 Bekir Karadeniz), Soldo, Furkan Mehmet Doğan, Hamza Akman (Dk. 61 Wilks), Denic, Yiğit Fidan, Mesut Özdemir (Dk. 76 Enis Safin), Ahmet Karademir (Dk.61 Clarke-Harris), Thuram
Goller: Dk. 15 Samet Akaydin, Dk. 25 Mithat Pala, Dk. 32 Mihaila, Dk. 48 Olawoyin, Dk. 50 Augusto, Dk. 83 Muhammet Taha Şahin (Çaykur Rizespor), Dk. 88 Clarke-Harris (Atko Grup Pendikspor)
Sarı kart: Dk.40 Augusto (Çaykur Rizespor)
RİZE
