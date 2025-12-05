Habertürk
        Rize Haberleri

        Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

        Giriş: 05.12.2025 - 11:10 Güncelleme: 05.12.2025 - 11:10
        Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak
        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

        MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

        Çaykur Rizespor, 3 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyetin ardından aldığı ligde 14 puanla 12'inci sırada bulunuyor.

        Yeşil-mavililer, İlhan Palut'un yerine teknik direktörlük görevine getirilen Recep Uçar yönetiminde ilk maçına çıkacak.

        Ligdeki son maçında Trabzonspor'a 3-1 yenilen Konyaspor ise 15 puanla 11. sırada yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

