Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Çaykur Rizespor, 3 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyetin ardından aldığı ligde 14 puanla 12'inci sırada bulunuyor.
Yeşil-mavililer, İlhan Palut'un yerine teknik direktörlük görevine getirilen Recep Uçar yönetiminde ilk maçına çıkacak.
Ligdeki son maçında Trabzonspor'a 3-1 yenilen Konyaspor ise 15 puanla 11. sırada yer alıyor.
