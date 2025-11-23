Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Giriş: 23.11.2025 - 21:02 Güncelleme: 23.11.2025 - 21:02
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Stat:ÇaykurDidi

        Hakemler: Çağdaş Altay, Süleyman Özay, Candaş Elbil

        Çaykur Rizespor: Fofana, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydin, Hojer, Papanikolaou, Buljubasic, Rak-Sayi, Laçi, Emrecan Bulut, Sowe

        Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Nene, Asensio, Fred, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran

        Goller: Dk. 6 Sowe, Dk. 15 Laçi (Çaykur Rizespor)

        RİZE

