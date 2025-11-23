Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:ÇaykurDidi
Hakemler: Çağdaş Altay, Süleyman Özay, Candaş Elbil
Çaykur Rizespor: Fofana, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydin, Hojer, Papanikolaou, Buljubasic, Rak-Sayi, Laçi, Emrecan Bulut, Sowe
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Nene, Asensio, Fred, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran
Goller: Dk. 6 Sowe, Dk. 15 Laçi (Çaykur Rizespor)
RİZE
