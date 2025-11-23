Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig

        Ardventure Erkekler Hentbol Süper Lig'in 14. haftasında Güneysuspor, ağırladığı Depsaş Enerji'yi 32-30 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 18:50 Güncelleme: 23.11.2025 - 18:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ardventure Erkekler Hentbol Süper Lig'in 14. haftasında Güneysuspor, ağırladığı Depsaş Enerji'yi 32-30 yendi.

        Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip, 17-11 önde kapattı.

        İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Rize ekibi, karşılaşmadan 32-30 galip ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları
        Sıcaklıklar düşüyor! İstanbul'a çok az da olsa yağmur geliyor!
        Sıcaklıklar düşüyor! İstanbul'a çok az da olsa yağmur geliyor!
        İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı!
        İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Netanyahu'da ateşkese rağmen Gazze saldırı tehdidi
        Netanyahu'da ateşkese rağmen Gazze saldırı tehdidi
        Spor yaparken yaşanan ölümlerin sebebi ne?
        Spor yaparken yaşanan ölümlerin sebebi ne?
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        "Geçiş süreci hukukunun aşamaları"
        "Geçiş süreci hukukunun aşamaları"
        "Hakkımı yediler"
        "Hakkımı yediler"
        Tedesco kararını verdi!
        Tedesco kararını verdi!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Artık herkesi korkutuyor
        Artık herkesi korkutuyor
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı

        Benzer Haberler

        Hamsi bolluğu festivali geri getirdi Çayeli'nde düzenlenen Hamsi Festivali...
        Hamsi bolluğu festivali geri getirdi Çayeli'nde düzenlenen Hamsi Festivali...
        Rize'deki festivalde 2 ton hamsi 2 saatte tüketildi
        Rize'deki festivalde 2 ton hamsi 2 saatte tüketildi
        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Saran, Rize'de okul ziyaretinde bulundu
        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Saran, Rize'de okul ziyaretinde bulundu
        Sadettin Saran: İnşallah sizden aldığımız moralle 3 puanla döneceğiz
        Sadettin Saran: İnşallah sizden aldığımız moralle 3 puanla döneceğiz
        Fenerbahçe'ye Rize'de coşkulu karşılama
        Fenerbahçe'ye Rize'de coşkulu karşılama
        Fenerbahçe kafilesi, Rize'ye geldi
        Fenerbahçe kafilesi, Rize'ye geldi