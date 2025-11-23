Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig
Ardventure Erkekler Hentbol Süper Lig'in 14. haftasında Güneysuspor, ağırladığı Depsaş Enerji'yi 32-30 yendi.
Ardventure Erkekler Hentbol Süper Lig'in 14. haftasında Güneysuspor, ağırladığı Depsaş Enerji'yi 32-30 yendi.
Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip, 17-11 önde kapattı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Rize ekibi, karşılaşmadan 32-30 galip ayrıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.