        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Saran, Rize'de okul ziyaretinde bulundu

        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, Rize'de Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 14:51 Güncelleme: 23.11.2025 - 14:51
        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, Rize'de Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşma için kente gelen Saran, "Her Deplasman Bir Okul" projesi kapsamında yönetim kurulu üyeleriyle Güneysu ilçesindeki Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne ziyarette bulundu.

        Öğrencilerle sohbet eden Saran, okulun spor salonunda yaptığı konuşmada, her deplasmanda okul ziyaretlerinde bulunduklarını söyledi.

        Ziyaretlerin maçtan önce moral sağladığını dile getiren Saran, "Maç dahil en keyifli anı benim için sizlerle beraber olmak. Gencecik, pırıl pırıl, ülkemize ileride çok faydalı olacağına inandığım sizlerle beraber olmak beni ve arkadaşlarımı çok mutlu ediyor. Gerçekten ben şaşırdım, çok güzel bir okul. Spora önem veren bir okul, lisana önem veren bir okul. Bunlar çok önemli geleceğiniz için." diye konuştu.

        Saran, sporun bir amaç değil, bir araç olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Ben spor sayesinde yurt dışında okuyabildim. Spor sayesinde disiplini öğrendim. Spor sayesinde öncelik belirlemeyi öğrendim. Spor sayesinde hedef kurmayı öğrendim, takımdaşlığı öğrendim. Sporun bu hayatta başarılı olmamda çok büyük faydası oldu. Dolayısıyla bu okulda hem akademiye hem spora bu kadar önem verilmesi beni çok mutlu etti. İnşallah sizleri çok iyi yerlerde göreceğiz. Ülkeye çok faydalı insanlar olacağınıza inanıyorum. İyi ki varsınız, sizleri seviyoruz. Sizlerden aldığımız moralle üç puanla döneceğiz."

