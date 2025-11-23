Fenerbahçe Kulübü Başkanı Saran, Rize'de okul ziyaretinde bulundu

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, Rize'de Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşma için kente gelen Saran, "Her Deplasman Bir Okul" projesi kapsamında yönetim kurulu üyeleriyle Güneysu ilçesindeki Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne ziyarette bulundu.

Öğrencilerle sohbet eden Saran, okulun spor salonunda yaptığı konuşmada, her deplasmanda okul ziyaretlerinde bulunduklarını söyledi.

Ziyaretlerin maçtan önce moral sağladığını dile getiren Saran, "Maç dahil en keyifli anı benim için sizlerle beraber olmak. Gencecik, pırıl pırıl, ülkemize ileride çok faydalı olacağına inandığım sizlerle beraber olmak beni ve arkadaşlarımı çok mutlu ediyor. Gerçekten ben şaşırdım, çok güzel bir okul. Spora önem veren bir okul, lisana önem veren bir okul. Bunlar çok önemli geleceğiniz için." diye konuştu.

Saran, sporun bir amaç değil, bir araç olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: