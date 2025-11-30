Çaykur Rizespor'dan teknik direktör Palut'a veda mesajı

Çaykur Rizespor Kulübü, teknik direktör İlhan Palut için veda mesajı yayımlandı.

Yeşil-mavili kulübün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Teşekkürler İlhan Palut" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Kulübümüzde 13 Haziran 2023'ten bu yana özveri ile görev yapan değerli hocamız İlhan Palut'a ve ekibine yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Palut'un futbolculara veda ettiği anların yer aldığı video da kulübün hesabından paylaşıldı.

Palut, futbolculara konuşmasında şunları söyledi:

"Siz daha iyisini hak ediyorsunuz, umarım gerçekleştirirsiniz. Teknik direktör olarak 2,5 yıldır görevdeyim. Her birinizi çok kere üzmüş oldum. Birini 7 kere, birini 12 kere oynatmamışımdır. Birini 8 kere erken almışımdır, birini 20 kere geç oyuna sokmuşumdur. Bu 1-2 kere olmuyor, 2,5 sene olunca çok oluyor. Aldığım kararlar, futbol kararlarıdır. Doğrusuyla yanlışıyla hepsi benim kararlarımdı. Hiç kişisel olmadı. Onun için ben teşekkür ediyorum. Daha iyisini yapabilirdim olmadı. Üzdüysem istemeden olmuştur, affınıza sığınıyorum. Hepinize başarılar diliyorum."