Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:ÇaykurDidi
Hakemler: Yiğit Arslan, Murat Tuğberk Curbay, Esat Sancaktar
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydın, Sagnan, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Rak-Sakyi, Olawoyin, Augusto, Sowe
ikas Eyüpspor: Felipe, Robin Yalçın, Legowski, Emir Ortakaya, Serdar Gürler, Stepanenko, Kerem Demirbay, Draguş, Halil Akbunar, Thiam, Umut Bozok
Gol: Dk. 45+2 Laçi (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor)
Sarı kart: Dk. 30 Halil Akbunar (ikas Eyüpspor)
RİZE
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.