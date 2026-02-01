Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Haberleri

        Çaykur Rizespor, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri maçının hazırlıklarına başladı

        Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. haftasında 3 Şubat Salı günü sahasında Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 19:45 Güncelleme: 01.02.2026 - 19:45
        Çaykur Rizespor, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri maçının hazırlıklarına başladı
        Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. haftasında 3 Şubat Salı günü sahasında Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yenilenme çalışmasıyla başladı.

        İdman, sahada rondo ve hücum oyunuyla devam etti. Bir buçuk saat süren antrenman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

