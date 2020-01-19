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Soğuğa aldırmadan gölde yüzdüler

İHA

Rize'nin Ardeşen ilçesi Deremezra Yaylası'nda bu yıl 6'ncısı düzenlenen Kış Yüzme Şenliği'nde dondurucu soğukta gölde yüzenler renkli görüntüler oluşturdu.

Soğuğa aldırmadan gölde yüzdüler

Rize’nin Ardeşen ilçesi Deremezra Yaylası'nda bu yıl 6'ncısı düzenlenen Kış Yüzme Şenliği’nde dondurucu soğukta gölde yüzenler renkli görüntüler oluşturdu.
Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisindeki 1100 rakımlı Deremezra Yaylası'nda bulunan gölde düzenlenen Kış Yüzme Şenliği’nde bu yıl 25 sporcu yüzdü. Göle girmeden önce karın üzerinde horon tepen vatandaşlar, daha sonra göle girdi. Sporculara Gençlik ve Spor Rize İl Müdürü Mustafa Çelik de eşlik etti. Soğuk havada göle girmeyi göze alamayanlar ise yüzenleri izleyerek telefonlarıyla o anları görüntüledi.
2,5 dakika suda durmayı hedefleyen ancak 1 dakika dayanabilen Tarık Gürsoy, “Aslında bu provaydı, birazdan yine gireceğim. Ben yağ, bal, minci ile beslendim, kütük taşıdım, kaya kaldırdım, bu şenliğe hazırlandım. Ben suyu 3233 derece ölçtüm ama eksiymiş diyorlar” ifadelerini kullandı.
Babası ile birlikte göle giren 7 yaşındaki Rümeysa Yazıcı ise, “Çok eğlenceliydi ama su çok soğuktu” derken, babası Zihni Yazıcı, “Su soğuktu ama eğlenceliydi. Sağlığı yerinde olan herkesin bu etkinliğe katılmasını tavsiye ediyorum” diye konuştu.
Vatandaşlarla beraber göle girerek yüzen Gençlik ve Spor Rize İl Müdürü Mustafa Çelik, “Çok güzel bir etkinlik. Güzel bir doğa ve temiz bir suda gerçekleşiyor. Bu yüzme şenliği artık gelenekselleşti. Başta Hasan Önder olmak üzere bu işi başlatan, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu etkinliğin artık katlanarak büyümesini arzu ediyoruz. Çok keyif aldık, insanların da keyif aldığını görüyoruz. Su gerçekten soğuk ama dışarıya çıktığınızda üşümüyorsunuz, keyifli anlar yaşamış oluyorsunuz” şeklinde konuştu.
Rizeli dağcı Hasan Önder öncülüğünde gerçekleştirilen "6. Kış Yüzme Şenliği"ne eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ardeşen Belediye Başkanı Avni Kahya, Tunca Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ve doğaseverler katıldı.

RİZE

19 Ocak 2020 Pazar

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