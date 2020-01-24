4 aylık bebek nakil yapılacağı gün hayatını kaybetti

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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde 4 aylık bebek, sarılık ve siroza bağlı karaciğer yetmezliği nedeniyle annesinden doku nakli yapılacağı gün hayata gözlerini yumdu.

Çamlıhemşin'e bağlı Dikkaya köyünde yaşayan Ramazan ve Merve Kus çiftinin 4 ay önce dünyaya gelen bebeklerine iki ay önce sarılık ve siroza bağlı karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu. KTÜ Farabi Hastanesinde teşhisi konulan ve 1 ay tedavi gören Selin bebek için doktorlar karaciğer nakli yapılması kararı aldı. Minik Selin nakil yapılabilmesi için Ankara Başkent Hastanesine sevk edildi. Ankara Başkent Hastanesi Çocuk Servisinde 1 aydır tedavi gören Selin Bebek için aynı hastanenin organ nakli merkezinde yapılan testlerde annenin bebeğine karaciğer dokusu verebileceği tespit edildi. Nakil için anneden alınan dokunun nakil edileceği gün bir anda kan oranının düşmesi sonucu Selin bebek hayata gözlerini yumdu. Selin bebeğin cenazesi memleketi Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Dikkaya köyünde toprağa verildi.

RİZE 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:00

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