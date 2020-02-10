Kara saplanan iş makinesini off-road aracı kurtardı

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Rize’nin Ardeşen ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışma yapan iş makinesi kara saplanınca imdadına offroad aracı yetişti.

Bölgede son günlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Birçok köy ve mahalle yollarına ulaşım sağlanamazken, yol açma çalışmaları sürüyor. Kar yağışının bitmesiyle beraber yol açma çalışmalarına hız verildi. Ardeşen ilçesine bağlı Pirinçlik köyünde meydana gelen olayda ise yol açma çalışmasını yürüten iş makinesi kara saplanarak bulunduğu yerden çıkamadı. Tonlarca ağırlıktaki iş makinesinin imdadına ise offroad aracı yetişti. Offroad tutkunu olan Mustafa Akcanca, aracıyla kepçeyi karda saplandığı yerden çıkardı.

RİZE 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:47

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