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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferans ile Rize'de açılışa katıldı

İHA

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden video konferans yöntemiyle Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri ve Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım Hizmete Alma Töreni'ni gerekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferans ile Rize'de açılışa katıldı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden video konferans yöntemiyle Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri ve Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım Hizmete Alma Töreni'ni gerekleştirdi.
Tarım Orman Bakan yardımcısı Mustafa Aksu, Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, AK Parti İl Başkanı İshak Alim ve İlçe Belediye Başkanlarının katıldığı açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusufeli Barajı 3 Milyonuncu Beton Dökümü, Bayburt Demirözü Sulamasının da açılışlarında katılımcılara hitap etti. Rize merkez Güneysu ilçesinin kendi ilçesi olduğunu belirten ve Taşlıdere Vadisi Islahı Projesi’nin beşinci etabının da hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, “Bugüne kadar 58 ıslah projesini hayata geçirdiğimiz Rize’de açılışı yapılan tesisle 9 meskun mahal ve bin dekar tarım alanı daha taşkın riskinden korunmuş oluyor. Bayburt Demirözü Sulaması ise 18 yerleşim yerindeki 113 bin dekara yakın arazinin verimini artıracaktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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