İyidere´de sağanak; iş yerlerini su bastı

<br>RİZE, (DHA)RİZE´nin İyidere ilçesinde sağanak etkili oldu, 15 işyerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.<br>İyidere ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, Merkez ve Fıçıtaşı mahallerinde 15 iş yerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Yağış nedeniyle alt yapıda hasarlar oluştu. İyidere Belediyesi ekipleri cadde ve sokaklarda temizlik çalışması başlattı.DHA-Genel Türkiye-Rize / İyidere RİZE-DHA<br>2020-06-19 13:07:17<br>
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.