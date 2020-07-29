Rize'de kurban pazarında tonluk boğalar alıcı bekliyor



Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE/RİZE (DHA) RİZE´deki kurban pazarında besiciler özellikle tonlarca ağırlıktaki boğalarına müşteri bulmakta güçlük çekiyor. Satışların az yaşandığı pazarda kurban sahipleri ve müşteri pazarlıklarında ise koronavirüs önlemleri göz ardı ediliyor.

Rize Belediyesi'nin katlı kurban pazarında satıcılar, kurbanlık kesecek alıcıları bekliyor. Günler öncesinde pazar alanında yerini alan satıcılar, bu yıl kurban satışlarının olmamasından yakınıyor. Hayvan sahipleri, özellikle tonlarca ağırlıktaki boğalarına alıcı bulamayıp, geri götürmekten edişe ediyor. Pazarlıklar esnasında koronavirüs önlemleri ise unutuluyor. Satışın heyecanına kapılan alıcı ve satıcı, pazarlık sırasındaki sosyal mesafe kurallarını göz ardı edereki el sıkışıp anlaşıyor.

`PAZAR HAYVAN DOLU, SATIŞ AZ´

`Paşa´ adlı 1 tonluk boğası ile pazardaki yerini alan Çetin İbrahim, "Boğamızı Kars´ta doğal yemle besledim. 24 bin liraya satışa sunuyorum. Önceki yıllarda da büyük hayvanlar getirdim bayram yaklaşmadan bitiriyordum ama bu yıl elimde kaldı. Pazar hayvan dolu, satış az" dedi.

Ahmet Tamboğa isimli satıcı ise 900 kilo ağırlığındaki `Polat´ isimli boğasına alıcı beklediğini söyleyerek, "Buraya 1 tona yakın boğa getirdim. 24-25 bin liraya satışta. Ama henüz alıcı yok. Hep elimde kaldılar, geri götürmekten endişe ediyorum" diye konuştu.

Kurban alanında, 1 tonluk boğası için 28 bin lira fiyat koyan Cengiz Karasu, 24 bin liraya el sıkıştı. Karasu, "Yemin, samanın pahalı olması nedeniyle hayvan bakmak çok maliyetli. Artık bayram yaklaşıyor ve malların elimizde kalmaması için satmaya çabalıyoruz" dedi.

Pazara gelen İdris Kazdal ise anlaşmaya vararak kurbanlığını aldığını belirterek, "Anlaşarak kurbanlığımızı aldık. Allah niyetlerimizi kabul etsin" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE

2020-07-29 11:26:13



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