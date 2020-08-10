Rize'de şiddetli yağış yolları göle döndürdü

Rize'de bugün saat 17.00'dan sonra etkili olmaya başlayan şiddetli yağış yolları göle döndürdü.
Meteorolojiden yapılan şiddetli uyarısının ardından Rize'de bugün özellikle Gündoğdu mevkiinde şiddetli yağışlar görüldü. Yollar yağış sonrası göle dönerken, trafikteki ağaçlar güçlükle ilerledi. Yörede bir çok ev ve iş yerinde su baskınları görülürken, ufak çaplı da heyelanlar yaşandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.