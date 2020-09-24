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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Karaismailoğlu: Akla hayale gelmeyecek projeleri bir bir bitirdik

DHA

Bakan Karaismailoğlu: Akla hayale gelmeyecek projeleri bir bir bitirdik


Doğancan İLEK/RİZE(DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "18 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hiç akla hayale gelmeyecek projeleri bir bir bitirdik. Bundan sonra da yapacağımız planlamalar doğrultusunda, hem ülkemize hem bölgeye çok değer katacak projeleri bir an önce bitireceğiz" dedi.
Bakan Adil Karaismailoğlu, bir dizi ziyaret ve incelemeler için Rize'ye geldi. İlk olarak İyidere Belediyesi'ni ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, ardından kent merkezine geçerek esnafı dolaştı. Bakan Karaismailoğlu, daha sonra yapımı devam eden Salarha Tüneli´nde de incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu ve bereberindekiler, yapımı süren Rize-Artvin Havalimanı inşaatını da inceleyerek son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı. Rize Valiliği'ni de ziyaret edip, Vali Kemal Çeber ile görüşen Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Rize İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu.
RİZE-ARTVİN HAVALİMANI'NDA HUMMALI ÇALIŞMA
Tüm çalışmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın birebir takip ettiğini belirten Karaismailoğlu, "18 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hiç akla hayale gelmeyecek projeleri bir bir bitirdik. Bundan sonra da yapacağımız planlamalar doğrultusunda hem ülkemize hem bölgeye çok değer katacak projeleri bir an önce bitireceğiz. Havaalanımızı hizmete açtığımızda bu bölgeye, Rize'ye büyük bir değer katacaktır. Havalimanı için gerekli olan 100 milyon ton dolgunun 80 milyon tonu tamamlandı. Yıl sonuna kadar dolgu işlerini tamamlayacağız. Üst yapı çalışmaları da başladı ve hızlı bir şekilde devam ediyor. Bütün işlemler tamamlanınca hep birlikte açılışını yapacağız. Yine bölgeye büyük bir değer katacak, büyük bir hareketlilik getirecek Rize İyidere Lojistik Limanı´nın çalışmalarına başladık şu an arazide hummalı bir çalışma var. Önümüzdeki yıllarda onu da tamamlayıp bütün karayolu havayolu denizyolu hepsini birbirine bağlayıp entegrasyonunu sağlayacağız. Bölgenin ekonomisine istihdamına ticaretine çok önemli değerler kazandıracaktır" dedi.
DHA-Politika Türkiye-Rize Doğancan İLEK
2020-09-24 14:50:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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