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        Kış uykusundan uyanan ayıların yiyecek arayışı kamerada

        RİZE'nin 2 bin 600 rakımlı Ovit Yaylası'nda kış uykusundan uyanan ayıların kar altında yiyecek aradığı anlar, görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 13:51 Güncelleme: 08.05.2024 - 13:55
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        Kış uykusundan uyanan ayıların yiyecek arayışı kamerada
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        RİZE'nin 2 bin 600 rakımlı Ovit Yaylası'nda kış uykusundan uyanan ayıların kar altında yiyecek aradığı anlar, görüntülendi.

        Kentin yüksek kesimlerinde karların erimesiyle yeşil örtü açığa çıktı. Baharın gelişiyle birlikte ayılar da kış uykusundan uyandı. 2 bin 600 rakımlı Ovit Yaylası'nda ayıların yiyecek arayışı bir kişi tarafından kaydedildi. Görüntülerde yetişkin ayıların yaylada yavrularıyla dolaştığı yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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