Kış uykusundan uyanan ayıların yiyecek arayışı kamerada

Kentin yüksek kesimlerinde karların erimesiyle yeşil örtü açığa çıktı. Baharın gelişiyle birlikte ayılar da kış uykusundan uyandı. 2 bin 600 rakımlı Ovit Yaylası'nda ayıların yiyecek arayışı bir kişi tarafından kaydedildi. Görüntülerde yetişkin ayıların yaylada yavrularıyla dolaştığı yer alıyor.

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