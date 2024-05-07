Çaykur Rizespor, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Takımda ameliyat sonrasında rehabilitasyon süreci devam eden Laine, Mithat Pala ve Benhur Keser takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda oyuncular koşunun ardından kısa pas ve koordinasyon ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

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