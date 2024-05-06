Rize, Giresun ve Artvin'in yüksek kesimleri beyaza büründü

Rize, Giresun ve Artvin'in yüksek kesimleri, mayısta yağan karla beyaza büründü.

Rize'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, dün gece de devam etti.

Kaçkar Dağları ve çevresindeki yaylalar, İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 600 rakımlı Ovit Dağı mevkisi ile 2 bin 300 rakımlı Anzer Yaylası beyaz örtüyle kaplandı.

Giresun'un yüksek kesimli yaylalarında da kar yağışı 2 gündür aralıklı devam ediyor.

İç kesimlerdeki Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri güzergahında bulunan 2200 rakımlı Eğribel geçidinde kar kalınlığı yer yer yaklaşık 25 santimetreye ulaştı.