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        Rize, Giresun ve Artvin'in yüksek kesimleri beyaza büründü

        Rize, Giresun ve Artvin'in yüksek kesimleri, mayısta yağan karla beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 11:54 Güncelleme: 06.05.2024 - 11:54
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        Rize, Giresun ve Artvin'in yüksek kesimleri beyaza büründü
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        Rize, Giresun ve Artvin'in yüksek kesimleri, mayısta yağan karla beyaza büründü.

        Rize'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, dün gece de devam etti.

        Kaçkar Dağları ve çevresindeki yaylalar, İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 600 rakımlı Ovit Dağı mevkisi ile 2 bin 300 rakımlı Anzer Yaylası beyaz örtüyle kaplandı.

        Giresun'un yüksek kesimli yaylalarında da kar yağışı 2 gündür aralıklı devam ediyor.

        İç kesimlerdeki Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri güzergahında bulunan 2200 rakımlı Eğribel geçidinde kar kalınlığı yer yer yaklaşık 25 santimetreye ulaştı.

        Dereli ilçesine bağlı Kulakkaya ve Bektaş yaylaları merkezlerinde de kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.

        Artvin'de ise Mersivan ve Karçal dağları, Ardanuç'ta Bilbilan Yaylası, Borçka'da Camili'ye bağlı Lekoban Yaylası, Şavşat'ta Arsiyan, Papart ve Sahara yaylalarının bulunduğu alanlara kar yağdı.

        ​​​​​​​Kentin düşük rakımlı bölgelerinde ise aralıklarla yağmur ve sis etkili oluyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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