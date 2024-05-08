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        Rize'de 11 suçtan aranan hükümlü mutfak tezgahının altındaki gizli bölmede yakalandı

        Rize'de, 11 suçtan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, mutfak tezgahının altından girilen gizli bölmede yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 16:45 Güncelleme: 08.05.2024 - 16:45
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        Rize'de 11 suçtan aranan hükümlü mutfak tezgahının altındaki gizli bölmede yakalandı
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        Rize'de, 11 suçtan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, mutfak tezgahının altından girilen gizli bölmede yakalandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pazar ilçesinde "kullanmak için uyuşturucu bulundurmak, satın almak, yasa dışı kenevir ekimi" ile ilgili çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda "görevini yaptırmamak için direnme, kasten yaralama, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma ve bulundurma, silahla tehdit, ateşli silah ve mutat sayıda mermi bulundurmak" başta olmak üzere hakkında 11 suçtan toplam 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.G'nin (46) şüpheli olduğu belirlendi.

        Jandarma ekipleri, 4 yıldır aranan C.G'nin (46) yakalanması için çalışma başlattı.

        Pazar'a bağlı Yemişli köyünde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, C.G'yi mutfak tezgahının altından girilen gizli bölmede yakaladı.

        C.G, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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