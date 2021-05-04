Asırlık konak kül oldu Rize’nin Pazar ilçesinde çıkan yangında asırlık konak alev alev yandı

Rize'nin Pazar ilçesinde çıkan yangında asırlık konak yanarak kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Yukarı Soğuksu Mahallesi Hekimoğlu mevkiinde uzun zamandır kimsenin yaşamadığı asırlık ahşap binanın etrafında çevre temizliği yapan işçilerin yaktığı ateş ahşap binaya sıçradı. Ufak bir kıvılcımla başlayan yangın bir anda evi sardı. İtfaiye ekiplerinin yol olmadığı için müdahalede yetersiz kaldığı yangında tarihi ev küle döndü.

Mahalle Muhtarı Serdar Uygur, tarihi evin tadilatı için çevre düzenlemesi yaparken yangının başladığını söyleyerek “Tarihi evimiz vardı burada. Mal sahipleri Ankara’da. Tadilata başlayacaktık. Çevre temizliği yaparken kıvılcım atlamasıyla birden bire tutuştu. Ulaşım sıkıntısı nedeniyle tam müdahalede bulunamadı itfaiye. Allah’a şükür ki etrafı temizlenmişti. Yangın yayılmadı. Mahalleye yayılmadan kurtardık” dedi.

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