Rize'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

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Rize'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Atmeydanı Mahallesi'nde Güney Çevreyolu'nda seyreden Yavuz Pınar yönetimindeki 53 DJ 661 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada araçta bulunan Muhammet Ali Kulaksız olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Yavuz Pınar ise yaralı olarak Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Muhammet Ali Kulaksız'ın İŞKUR İl Müdürlüğünde ulaştırma görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

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