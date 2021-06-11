Çaykur Rizespor´un kamp programı belli oldu



Selman KUTLU/RİZE, (DHA)Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor´un yeni sezon hazırlıkları kapsamında yapacağı kamp programının ilki netleşti.

26 Haziran´da tek liste ile gidilecek seçimde yeni başkanını seçecek olan Çaykur Rizespor, yeni sezon öncesi iddialı bir kadro ile mücadele etmeyi planlıyor. Kadrosundan birçok oyuncusu ile yollarını ayıran ve bu noktada transfer çalışmaları için de girişimlerine başlayan yeşil-mavililerde kamp programı da belli oldu. Buna göre Karadeniz ekibi 28 Haziran´da Erzurum´da yeni sezon hazırlıklarına başlayacak ve 19 Temmuz´daki Kurban Bayramı´na kadar çalışmalarını burada sürdürecek. Rizespor daha sonraki süreçte ise hazırlık maçlarının ağırlıklı olacağı yeni bir kamp planlaması ile çalışmalarına devam edecek.

DHA-Spor Türkiye-Rize Selman KUTLU

2021-06-11 11:09:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.