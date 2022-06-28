Öğrenciler yaylada eğitim görecek

Rize'de Açık Pencere Gençlik Düşünce ve Araştırma Kuruluşu tarafından düzenlenen proje ile öğrenciler yaylada eğitim alacak.

Rize'de, Açık Pencere Gençlik Düşünce ve Araştırma Kuruluşu tarafından ‘Güneysu Bilim Köyü Projesi’ adlı çalışmanın bu yıl 2’.'si düzenlenecek. Proje 25 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasında Güneysu ilçesine bağlı bin 800 metre rakımda bulunan Handüzü Yaylası’nda gerçekleştirilecek. Düzenlenen projeyle beraber genetik şifreden yapay zekaya kadar yaşam bilimleri alanlarında eğitim gören lisans öğrencilerine teorik ve pratik eğitim verilecek. Düzenlenen projede olacak 16 öğrenci, Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli ülkelerindeki akademisyenlerden ders alma fırsatı elde edecek.

Yapılan projeyi anlatan Hasan Faruk Ural, "Projenin temel çıkış noktası fen ve yaşam bilimleri alanlarında eğitim ve lisans öğrencilerinin teknik itibariyle deneysel süreçlerin işleyişindeki yetersizliğinden yola çıkarak bu projeyi başlattık. Biz burada yaşam bilimleri alanlarında eğitim gören lisans öğrencilerine hem teorik hem pratik eğitim vermeye gayret edeceğiz. İlk defa geçtiğimiz senede 2021 yılında Rize Güneysu'da 12 kişilik katılımcımızla bu proje gerçekleştirdik. 25 temmuz ve 7 Ağustos tarihlerinde 16 katılımcımız ile yine Rize Güneysu'da bu projeyi hayata geçireceğiz" dedi.

Projede doğayla iç içe sınıflar kurulacağını söyleyen Ural, "Projemizde en önemli hedefimiz şu, teorik bilgilerin gerçek hayatta entegrasyonunu sağlanmasını amaçlıyoruz .Tabii doğa ile iç içe kurulacak sınıflarla böyle bir alt yapının oluşacağını düşünmekteyiz. Pratik eğitimlerle gençlerin deneysel süreçlerin aktif bir şekilde işletilebilmesini ve multidisipliner eğitim ekosistemini oluşturmasını amaç ediyoruz. Yaşam bilimleri adına eğitim gören bir öğrencinin sadece ilgili alanda değil bu projeyle diğer alanlarda da akademik düzeye giriş noktasında bilgi ve birikimleri almasını sağlamaya gayret edeceğiz" şeklinde konuştu.

Yapılan projeyi daha fazla kitleye ulaştırmaya çalıştıklarını ifade eden Ural, "Bu projemiz Doğu Karadeniz'de gerçekleştirdiğimiz bu proje bölgemizin projesidir. Bölgemize hitafen eksiklik olarak gördüğümüzden dolayı böyle bir projeye giriştik. Teknik ve tüm açıdan alt yapı çalışmalarını tamamlayıp projeyi biraz daha önümüzdeki dönemlerde sürdürebilirlik açısından genişletip farklı noktalarda daha fazla kitleye ulaşmaya amaç ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha kapsamlı bir şekilde bu projeyi gerçekleştireceğiz" ifadelerimi kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.