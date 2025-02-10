Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Çaykur Rizespor, Canberk Yurdakul'u Esenler Erokspor'a kiraladı

        Çaykur Rizespor, kalecisi Canberk Yurdakul'un Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'a kiralandığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 12:26 Güncelleme: 10.02.2025 - 12:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çaykur Rizespor, Canberk Yurdakul'u Esenler Erokspor'a kiraladı
        ABONE OL

        Çaykur Rizespor, kalecisi Canberk Yurdakul'un Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'a kiralandığını duyurdu.

        Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel kalecimiz Canberk Yurdakul'un sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'la anlaşma sağlanmıştır. Yeni mücadelesinde Canberk'e sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyoruz." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ankara'da sahte içkiden can kaybı 38'e yükseldi!
        Ankara'da sahte içkiden can kaybı 38'e yükseldi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        İstanbul'da ev yangınında bir kadın hayatını kaybetti!
        İstanbul'da ev yangınında bir kadın hayatını kaybetti!
        17 yaşındaki Yasemin inşaatta öldürülmüştü! Karar açıklandı!
        17 yaşındaki Yasemin inşaatta öldürülmüştü! Karar açıklandı!
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        5 çocuk babası ve fabrikada işçiydi! Sokakta öldürdüler!
        5 çocuk babası ve fabrikada işçiydi! Sokakta öldürdüler!
        "Türk futbolu paramparça"
        "Türk futbolu paramparça"
        AKOM saat verdi! İstanbul için yeniden kar alarmı!
        AKOM saat verdi! İstanbul için yeniden kar alarmı!
        "Trump İsraillileri Alaska'ya yerleştirsin" teklifi
        "Trump İsraillileri Alaska'ya yerleştirsin" teklifi
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        VW'nin İspanyol kuzeninden AB'ye rest
        VW'nin İspanyol kuzeninden AB'ye rest
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        Frankowski İstanbul'a geliyor!
        Frankowski İstanbul'a geliyor!
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        "Wanda, en büyük hatam"
        "Wanda, en büyük hatam"
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        Olaylı maçta neler yaşandı?
        Olaylı maçta neler yaşandı?
        İşsizlik rakamları açıklandı
        İşsizlik rakamları açıklandı

        Benzer Haberler

        Çaykur Rizespor'da Hadziahmetovic ile yollar ayrıldı
        Çaykur Rizespor'da Hadziahmetovic ile yollar ayrıldı
        Çinli damada Karadeniz usulü horonlu düğün
        Çinli damada Karadeniz usulü horonlu düğün
        Rize'ye Çin'den damat
        Rize'ye Çin'den damat
        Çaykur Rizespor, Abdülkadir Ömür ile prensipte anlaştı
        Çaykur Rizespor, Abdülkadir Ömür ile prensipte anlaştı
        Artvin'de Kar Üstünde Karakucak Güreşleri Yapıldı
        Artvin'de Kar Üstünde Karakucak Güreşleri Yapıldı
        Çaykur Rizespor, genç kaleci Efe Doğan'ı kadrosuna kattı
        Çaykur Rizespor, genç kaleci Efe Doğan'ı kadrosuna kattı