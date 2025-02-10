Çaykur Rizespor, Canberk Yurdakul'u Esenler Erokspor'a kiraladı

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel kalecimiz Canberk Yurdakul'un sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'la anlaşma sağlanmıştır. Yeni mücadelesinde Canberk'e sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyoruz." denildi.

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