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        Çaykur Rizespor'da Hadziahmetovic ile yollar ayrıldı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Amir Hadziahmetovic ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 17:21 Güncelleme: 09.02.2025 - 17:21
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        Çaykur Rizespor'da Hadziahmetovic ile yollar ayrıldı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Amir Hadziahmetovic ile yollarını ayırdı.

        Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic'in geçici sözleşmesi Beşiktaş kulübünün geri çağırma isteği ve kulübümüzün onayı sonucunda karşılıklı anlaşma ile fesih edilmiştir." denildi.

        Açıklamada, Hadziahmetovic'e sezon başından itibaren kulübe verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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