Çaykur Rizespor'da Hadziahmetovic ile yollar ayrıldı

Açıklamada, Hadziahmetovic'e sezon başından itibaren kulübe verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic'in geçici sözleşmesi Beşiktaş kulübünün geri çağırma isteği ve kulübümüzün onayı sonucunda karşılıklı anlaşma ile fesih edilmiştir." denildi.

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