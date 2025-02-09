Çaykur Rizespor'da Hadziahmetovic ile yollar ayrıldı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Amir Hadziahmetovic ile yollarını ayırdı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Amir Hadziahmetovic ile yollarını ayırdı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic'in geçici sözleşmesi Beşiktaş kulübünün geri çağırma isteği ve kulübümüzün onayı sonucunda karşılıklı anlaşma ile fesih edilmiştir." denildi.
Açıklamada, Hadziahmetovic'e sezon başından itibaren kulübe verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.
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