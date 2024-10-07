Rize'nin lezzetleri festivalle tanıtılacak

Rize'nin yöresel lezzetlerinin tanıtılacağı 4. GastroRize Festivali, 11-13 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Alipaşa Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, belediye tarafından bu yıl GastroRize Festivali'nin dördüncüsünün düzenleneceğini söyledi.

Turizmin çeşitlendirilmesinden sürekli bahsettiklerini belirten Baydaş, "Turizmi sadece yaz döneminde yayla turizmi olarak algılamamız ve bunu birkaç ayla sınırlamamız lazım. Bunun alternatiflerinden birisi de gastronomi turizmi. Rize'de spor turizminin tanıtımını yaptık. Ayder Forumu adı altında bir organizasyonun başlangıcını yaptık" dedi.

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"ÇEŞİTLİ VE ZENGİN BİR MUTFAĞA SAHİP"

Baydaş, Rize'nin çeşitli ve zengin bir mutfağa sahip olduğunu ifade ederek, "Bu mutfağımızı bir turizm aracı olarak kullanmamız lazım. Bu organizasyonun en büyük getirisi bu olacaktır. Bunlar bizim açımızdan turizmi çeşitlendirme faaliyetlerimiz olacak. Rize-Artvin Havalimanımızın katkısıyla ilimize sadece gastronomi faaliyeti için gelecek kişiler olacak. Bu kıymetli bir organizasyon" diye konuştu.

"GASTRONOMİ GÜNLERİ İLE HAYAT BULACAK"

Belediye Başkanı Rahmi Metin ise Rize'nin Karadeniz ile Kaçkar Dağları arasındaki eşsiz coğrafyasında şekillenen mutfak kültürünün bu yıl dördüncüsü düzenlenecek gastronomi günleriyle hayat bulacağını kaydetti.