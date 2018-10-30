Süper Lig'de Sivasspor'da Robinho, Kayserispor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle 4. kartını aldı, cezalı duruma düştü.

Sporx'in haberine göre; Sivasspor'un dünyaca ünlü yıldızı Robinho, Kayseri deplasmanında ikinci sarıdan oyun dışında kalmıştı. Maçın ilk yarısında bu sezonki 4. sarı kartını görüp cezalı duruma düşen Brezilyalı yıldız, uzatmalarda ise hafta içinde oynanacak kupa maçını düşünerek ikinci sarıdan oyundan atıldı.

Kural gereği cezasını ilk resmi maçta, yani Bodrumspor'a karşı çekecek olan Robinho, Konyaspor mücadelesinde ise sahada olabilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ