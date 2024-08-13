Roblox açılacak mı, ne zaman açılacak? Roblox neden yasaklandı?
En çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alan Instagram'da erişim engelinin kalkmasının ardından, Roblox açılacak mı sorusu gündemi meşgul etmeye başladı. Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan engelleme kararı, BTK tarafından uygulamaya koyuldu. Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması nedeniyle kapatılan Roblox'un ne zaman açılacağı milyonlarca kullanıcı tarafından merak ediliyor. İşte 13 Ağustos 2024 Roblox erişim yasağına ilişkin yapılan son açıklamalar...
Türkiye'de 15 milyondan fazla kullanıcısı bulunan çevrimiçi oyun platformu Roblox'a 7 Ağustos Çarşamba günü erişim engeli getirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ümit ediyoruz ki kısa süre içerisinde iyi bir neticeyle bu süreç sonlanır." ifadelerini kullandı. Yapılan bu açıklama, "Roblox açılacak mı, ne zaman açılacak? Roblox neden yasaklandı, erişim engeli kalkacak mı?" sorularını gündeme getirdi. İşte detaylar...
ROBLOX AÇILACAK MI, NE ZAMAN AÇILACAK?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, sosyal medya platformu Instagram'ın Türkiye'de erişim engeli getirilmesine ilişkin "Ümit ediyoruz ki kısa süre içerisinde iyi bir neticeyle bu süreç sonlanır." dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, sosyal medya platformu Instagram'ın Türkiye'de erişim engeli getirilmesine ilişkin "Ümit ediyoruz ki kısa süre içerisinde iyi bir neticeyle bu süreç sonlanır. Altını çizmemiz gereken nokta, bu ülkede faaliyet gösteren sosyal medya mecraları yabancı firmalar olabilirler, kendilerinin has kuralları olabilir ama günün sonunda bu ülkenin kanunlarına uymak durumundalar." ifadelerini kullandı.
Roblox, BTK kararıyla erişime kapatıldı. Platformun ne zaman açılacağı ise bilinmiyor. Önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler sonrası Roblox'un akıbeti belli olacak.
ROBLOX'A ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ!
Çevrimiçi oyun platformu Roblox'ta erişim sorunu yaşanıyor. Türkiye, günlerdir sosyal paylaşım platformu Instagram’a getirilen erişim engelinin kaldırılıp kaldırılmayacağını konuşurken Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun (BTK) internet sayfasında bir erişim engeli kararı daha duyuruldu.
Özellikle çocuklar arasında yaygın olarak kullanılan ve 15 milyondan fazla kullanıcısı olduğu belirtilen Roblox'a erişim engeli geldi.
BTK’nın sitesinde şu bilgilendirme yapıldı: “roblox.com, 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir.”
ROBLOX'A NEDEN ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ?
Roblox'a getirilen erişim engeli sonrası, milyonlarca kullanıcı Roblox'a neden erişim engeli getirildiğini merak ediyor. Konu hakkında X hesabından paylaşım yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sebebin çocuk istismarı olduğunu söyledi. Bakan Tunç'un açıklaması şöyle;
"Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle Roblox isimli oyun platformuna ve uygulama marketlerindeki linklerine, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”da belirtilen hususlar çerçevesinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirilmiştir. Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti, bir Hukuk Devletidir. Devletimiz, Anayasamıza göre çocuklarımızın korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın üstün yararının gözetilmesi, onların korunması ve desteklenmesi herkesin görevidir. Türkiye, dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, teknolojiyi en iyi şekilde kullanan ülkelerin başında gelmektedir. Ancak teknolojinin olumsuz yönde kullanılması asla kabul edilemez. Ülkemizin ve milletimizin geleceğini düşünen, sorumluluk makamında bulunan herkesin çocuklarımızı hedef alan bu tür durumlara karşı hassasiyetle yaklaşması, popülist ve sorumsuz söylemlerden uzak durması gerekir. Toplumsal yapımıza dinamit koymaya yönelik girişimlere, çocukların istismarına, şiddete teşvik edilmesine, her biri birer cevher olan evlatlarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyecek faaliyetlere asla müsaade edilmeyecektir." ifadelerini kullandı.
ÜCRET MAĞDURİYETİ YAŞANIYOR
Çocukların üzüntüyle karşıladığı erişim engeli ile ilgili aileler de ödenen ücret nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirtiyor. Platformun Robux olarak ifade edilen kendi para biriminin Türk Lirası olarak karşılığı 450 TL ile 2200 TL arasında değişen paketlere sahip.