Rock müziğin en başarılı gruplarından Gripin, dün gece İstanbullu müzikseverlerle buluştu. Uzun bir aranın ardından IF Performance Hall’da sahne alan gruba özlem büyüktü. Enerji ve coşkunun gece boyu devam ettiği konserde dinleyiciler her şarkıda Gripin’e eşlik ettiler.

Kalplere kazınmış en özel ve en yeni şarkılarından oluşan özel bir repertuarla sahne alan grup, MFÖ’nün 'Ele Güne Karşı' şarkısında Özkan Uğur’u anmadan geçmedi.

İkonikleşmiş aşk şarkıları 'Aşk Nerden Nereye'yi istek üzerine 2 kez seslendiren Gripin, finalde dinmeyen çığlıklar ve yoğun istek üzerine 2 kez bis yaparak, “Sustukların Büyür İçinde” ve “Sen Gidiyorsun” şarkılarıyla konseri noktaladılar.