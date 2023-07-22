Yunanistan’ın başkenti Atina çevresinde ve Rodos Adası’nda devam eden orman yangınları nedeniyle en az 2 bin kişi tahliye edildi Yunanistan orman yangınlarıyla boğuşuyor! Yunanistan Sahil Güvenliği Sözcüsü Nikos Alexiou yaptığı açıklamada, Rodos Adası'nın güneydoğu kesiminde bulunan Kiotari ve Lardos bölgelerine yakın plajlardan aralarında turistlerin de bulunduğu en az 2 bin kişinin teknelerle tahliye edildiklerini duyurdu

Yunanistan’ın başkenti Atina çevresinde ve Rodos Adası’nda devam eden orman yangınları nedeniyle en az 2 bin kişi tahliye edildi.

Yunanistan orman yangınlarıyla boğuşuyor. Ülkenin başkenti Atina’da ve Rodos Adası’nda 5 gündür devam eden yangınlar büyüyor. Yangın nedeniyle Rodos Adası’ndaki köylerde ve sahillerde bulunan binlerce kişi tahliye edilirken gökyüzü dumanlarla kaplandı. Yunanistan Sahil Güvenliği Sözcüsü Nikos Alexiou yaptığı açıklamada, Rodos Adası’nın güneydoğu kesiminde bulunan Kiotari ve Lardos bölgelerine yakın plajlardan aralarında turistlerin de bulunduğu en az 2 bin kişinin teknelerle tahliye edildiklerini duyurdu.

Rodos Belediye Başkan Yardımcısı Konstantinos Taraslias de yangınların büyüdüğünü belirterek, “Dün gece Laerma köyünün çevresine yangın bariyerleri kurmuştuk, ancak bu sabah rüzgarın 180 derecelik değişimi yangının daha büyümesine yardımcı oldu ve yangınlar bir turizm bölgesine ulaştı” dedi. Taraslias, tahliye edilenlerin kapalı bir stadyuma ve adadaki otellere gönderildiğini ifade etti.

YUNANİSTAN'DA SICAKLIKLAR HAD SAFHADA

Meteorologlar Rodos Adası da dahil olmak üzere Yunanistan’daki birçok şehirde sıcaklıkların 45 dereceye ulaşmasını beklediklerini açıklayarak halkı orman yangınları konusunda uyardı. Yunanistan’daki sıcaklıkların ay sonuna kadar sürmesi bekleniyor.