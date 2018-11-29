Ekranların yepyeni ve iddialı dizisi Çarpışma artık başladı. Dizi oyuncuları da en çok merak edilenler arasına girdi. Oyuncu kadrosundaki Rojda Demirer ismi de merak ediliyor. Peki Rojda Demirer kimdir, kaç yaşındadır? İşte ünlü oyuncu hakkında bilgiler...

BELMA (ROJDA DEMİRER) DİZİ ROLÜ

Çok politik bir kadındır. Bu tavrı, kendinden 15 yaş büyük olan Selim Gür’le yaptığı evlilikten bellidir. Her adımını ‘Demir’le olan ilişkisi hariç’ titizlikle, tartarak atar. Belma’nın en büyük silahı kadınlığıdır. Çok şık giyinen biridir. Çok güçlü bir karizması vardır. Demir’e sırılsıklam aşıktır. Selim’le yaptığı mantık evliliğinde eksik olan aşkı ve tutkuyu Demir’le gidermektedir.

Köşeye sıkıştığında hiç kimsenin tahmin edemeyeceği kadar gözü kara birine dönüşür.

ROJDA DEMİRER KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Rojda Demirer, 1980 yılında Ankara'da doğmuştur. 1988 yılında (9 yaşındayken) TRTAnkara Radyosu Çocuk Saati sınavlarını kazanarak radyo tiyatrosu yapmaya başlamıştır. Bunu daha sonra TRT'de çocuk dizileri, program sunuculukları ve film, dizi ve çizgi film dublajları takip etmiştir. 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümüne girerek 2001 yılında mezun olmuştur. 2003-2008 yılları arasında da Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda kadrolu sanatçı olarak görev almıştır. Birçok televizyon dizisi ve sinema filmlerinde rol almıştır. 2003 yılında Altın Kelebek Umut Vaadeden Kadın Oyuncu ödülünü almıştır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ