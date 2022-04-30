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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sergi açılışını yaptı

'Roma'nın Sınır Garnizonu Zerzevan Kalesi Fotoğraf Sergisi'nin açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yapıldı

'Roma'nın Sınır Garnizonu Zerzevan Kalesi Fotoğraf Sergisi'nin aç
DHA

Diyarbakır'da tarihi Zerzevan Kalesi'nde kazılarla ortaya çıkarılan eserler ve İçkale Arkeoloji Müzesi'nde 'Roma'nın Sınır Garnizonu Zerzevan Kalesi Fotoğraf Sergisi'nin açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yapıldı.

Kültür Turizm Bakanlığı öncülüğünde; Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile Dicle Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen ‘Doğu’nun Kanatları’ kültür- sanat etkinlikleri sürüyor.

Sur ilçesindeki İçkale Arkeoloji Müzesi’nde eserlerin ilk kez fotoğraflarla sergilendiği 'Roma'nın Sınır Garnizonu Zerzevan Kalesi Fotoğraf Sergisi'nin açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vali Münir Karaloğlu, AK Parti milletvekilleri Oya Eronat, Ebubekir Bal, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi ile AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aytaç Coşkun katıldı.

Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindekiler, daha sonra hem eserlerin hem de fotoğrafların olduğu alanı gezdi. Ersoy, müzede en çok dikkat çeken eserlerden biri olan Zerzevan Kalesi'ndeki kiliseye ait 1500 yıllık 'kutsal vaftiz kovası'nı yakından inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

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