Romanlarıyla ödül kazandılar

24 Ağustos'ta Milas'ta 14'üncüsü düzenlenecek olan Melih Cevdet Anday Anma Günleri kapsamında düzenlenen Melih Cevdet Anday Edebiyat Ödülü Yarışması'nda bu yıl iki eser ödüle layık görüldü.
Ataol Behramoğlu, Oğuz Demiralp, Turgay Fişekçi, Sadık Aslankara ve Asuman Kafaoğlu'ndan oluşan jüri, 34 yazar arasında 'Sarsıntı'nın yazarı Barış İnce ile 'Yeryüzü Yorgunları'nın yazarı Neslihan Önderoğlu'nun ödüllendirilmesine karar verdi.
Barış İnce ile Neslihan Önderoğlu, ödüllerini Milas Belediyesi tarafından organize edilen Melih Cevdet Anday Anma Günleri'nde alacak.
YORUMLAR