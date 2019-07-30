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Romanya'da 15 yaşındaki bir kız çocuğunun kaybolması olayında zanlı kızı öldürdüğünü itiraf etti

Romanya'da büyük tartışma yaratan 15 yaşındaki bir kız çocuğunun ortadan kaybolması olayında, gözaltına alınan şüphelinin avukatı, müvekkilinin genç kızı ve üç ay önce de 18 yaşındaki bir başka kızı öldürdüğünü itiraf ettiğini açıkladı.

Romanya'da 15 yaşındaki bir kız çocuğunun kaybolması olayında zanlı kızı öldürdüğünü itiraf etti
BBC TÜRKÇE
- EPA
Evi aranırken, zanlı Gheorghe Dinca (ortada) gözaltına alındı.

Romanya'da büyük tartışma yaratan 15 yaşındaki bir kız çocuğunun ortadan kaybolması olayında, gözaltına alınan şüphelinin avukatı, müvekkilinin genç kızı ve 18 yaşındaki bir diğer kızı öldürdüğünü itiraf ettiğini açıkladı.

65 yaşındaki zanlı Gheorge Dinca, polise geçen Çarşamba günü kaybolan 15 yaşındaki Alexandra Macesanu'yu ve Nisan ayından beri haber alınamayan 18 yaşındaki Luiza Melencu'yu öldürdüğünü kabul etti.

Alexandra Macesanu'nun kaçırıldığı sırada üç kez polisi arayıp, yardım istediğinin ortaya çıkmasından sonra kamuoyu olaya tepki göstermişti.

Tepkilerin ardından ülkenin Emniyet Genel Müdürü görevden alınmıştı.

Dinca'nın avukatı Alexandru Bogdan, Romen Ulusal Haber Ajansı Agerpres'e yaptığı açıklamada, müvekkilinin "suçlarını itiraf ettiğini" söyledi.

Boğdan "Müvekkilim, iki gencin kendisiyle gönüllü olarak gitiklerini, ancak her iki olayda da kısa süre sonra tartışma çıktığını, başlarına vurduğunu ve darbelerin ölümlerine yol açtığını söyledi." dedi.

Haftasonu Dinca'nın evinde yapılan aramada polis insan kalıntıları ve Alexandra'ya ait olan takılar buldu.

Cumartesi günü binlerce gösterici, Başkent Bükreş'te yapılan eylemde "beceriksizlik" diye bağırmış ve hükümete olay nedeniyle daha çok kişinin görevden alınması çağrısında bulunmuştu.

Alexandra'nın ailesi, yetkilileri kızlarının açtığı telefonları ciddiye almamakla suçladı.

Üç ay önce aynı bölgede, aynı şekilde kaybolan Luiza'nın anne ve babası da polisi suçladı.

Alexandra'ya ne oldu?

Polise göre Alexandra, ülkenin güneyindeki Caracal kentinde evine gitmek için otostop çektiği sırada kayboldu.

AFP Haber Ajansı'na göre, Alexandra Perşembe sabahı üç kere 112 acil numarasını arayıp, bir araç sürücüsü tarafından kaçırıldığını söyledi.

Görevden alınan Emniyet Genel Müdürü Ioan Buda, Alexandra'nın telefon kesilmeden önce "Geliyor, geliyor" diye bağırdığını anlattı.

Yetkililer, başta aramanın yapıldığı yeri bulmakta güçlük çektiklerini ve Cuma yerel saatle sabaha karşı 03:00'te doğru binayı bulmalarından önce üç farklı binayı aradıklarını söyledi.

Polis daha sonra, yasal bir zorunluluk olmadığı halde arama izni çıkartmaya çalıştı ve eve girmek için sabah saatlerini bekledi.

Ev, Alexandra'nın son aramayı yapmasından 19 saat sonra arandı.

Evde kızlara ait olduğu belirlenen insan kalıntıları bulunduğu açıklandı.

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