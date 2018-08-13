Romanya'da hükümetin istifasını isteyen binlerce kişi sokaklarda

Göstericiler hükümete istifa çağrısında bulunuyor.

Romanya'da Cuma günü 400'den fazla kişinin yaralandığı hükümet karşıtı gösterilerden sonra başkent Bükreş ve diğer kentlerde binlerce kişi yeniden sokaklara çıktı.

Bükreş'te parlamento binası önünde 'Kronik yolsuzluk' ve geçim şartlarının protesto edildiği gösteriler bu kez olaysız geçti.

Kaloş, Sibin, Yaş ve Temaşvar'da da benzer gösteriler yapıldı.

Cuma günü 50 binden fazla kişinin katıldığı gösterilerde eylemciler polisle çatışmıştı.

Gösterilere ülke dışında yaşayan çok sayıda Rumen'in de katıldığı söyleniyor.

Cuma günkü gösterilerde, polis kendilerine şişe ve parke taşı fırlatan göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, polisin eylemcilere 'orantısız' tepki verdiğini söyledi, "Polisin acımasız ve ciddi ölçüde orantısız müdahalesini şiddetle kınıyorum" dedi.

Cuma günü neler yaşandı?

Gösteri kent merkezinde düzenlendi. İktidardaki Sosyal Demokratlar'ın (PSD) yargıyı zayıflatmaya çalıştığını öne süren göstericiler hükümetin istifasını istedi.

Kalabalıklar Cumartesi günü de Bükreş meydanlarındaydı.

Olaylar, bazı göstericilerin bariyerleri aşmaya çalışmasıyla başladı. Polis kalabalığı Meclis binasına yaklaştırmadı. Bu sırada bazı göstericilerin kaldırım taşlarını sökerek polise fırlattığı görüldü.

Gösteriye katılmak için kocasıyla birlikte İspanya'dan gelen Ileana Anghel adlı bir eylemci, AFP ajansına "Modern yollar, okullar görmek istiyoruz. Ama bunlardan daha önemlisi artık kimseye rüşvet vermek istemiyoruz" dedi.

Çatışmalar, bir grup göstericinin hükümet binalarına girmeye çalışması üzerine başladı.

Adının Vlad olduğunu ve 30 yıldır New York'ta yaşadığını söyleyen 60 yaşındaki başka bir gösterici de "İktidardakiler, yolsuzluk yapıyor, zimmetine para geçiriyor" diye konuştu.

Dünya Bankası'na göre, Romanya nüfusunun dörtte biri (üç ila beş milyon kişi) ülke dışında yaşıyor. Bu kişilerin ülkelerine her yıl beş milyar dolar gönderdikleri tahmin ediliyor.

Romanya, Avrupa Birliği'nin en yoksul ülkelerinden biri.

Bükreş'te Cuma günü barikatlar ateşe verildi.

Temmuz'da Cumhurbaşkanı Iohannis'in yolsuzlukları araştıran savcı Laura Codruta Kovesi'nin görevden alınmasını onaylaması büyük huzursuzluğa neden olmuştu.

Iohannis'in, savcının görevden alınmasına onay vermesi için hükümetten baskı gördüğü belirtildi.

Bükreş'te geçen yıl hükümetin yolsuzluktan hüküm giyenlerin hapisten çıkmasını sağlayacak kararnamesinden sonra 150 bin kişi sokaklara dökülmüştü.

Bunun, 1989'da Romanya lideri Nikolay Çavuşesku'nun devrilmesinden sonra düzenlenen en büyük hükümet karşıtı gösteri olduğu belirtiliyor.

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