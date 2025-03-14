Göztepe'den 12 milyon Euro'luk teklife ret
Süper Lig takımlarından Göztepe forması giyen 23 yaşındaki golcü oyuncu Romulo'nun, Hollanda Eredivisie ekibi Feyenoord'dan teklif aldığı ve İzmir temsilcisinin bu teklife olumsuz yanıt verdiği belirtildi
Göztepe son zamanlarda Avrupa hedefinden uzaklaşırken, Rômulo’nun performans düşüklüğünün transfer sürecine bağlı olduğu ifade edildi.
Haberde, gösterdiği performansla birçok takımın yakından takip ettiği Brezilyalı oyuncuya ara transfer döneminde Feyenoord’dan yaklaşık 12 milyon Euro’luk resmi teklif geldiği, ancak sarı-kırmızılı ekibin bu teklifi yetersiz bularak reddettiği belirtildi.
Yaşanan bu gelişme üzerine 23 yaşındaki oyuncunun, teklifin geri çevrilmesinden dolayı mutsuz olduğu aktarıldı.
Göztepe’nin hücumdaki en önemli ismi olan Romulo’nun sakatlıklarla boğuştuğu kaydedildi.
Alanyaspor maçında sakatlanarak 26. haftada sahalara dönen Brezilyalı oyuncunun, Sivasspor karşılaşmasında yeniden sakatlandığı bildirildi. Eyüpspor maçında kadroda olup olmayacağının belirsizliğini koruduğu vurgulandı.
Bu sezon 21 maçta 10 gol ve 8 asist yapan golcü oyuncunun bonservisi, Athletico Paranaense'den 2.5 milyon Euro karşılığında alınmıştı. 3.7 milyon Euro piyasa değeri bulunan Romulo'nun sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.