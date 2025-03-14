Bu sezon 21 maçta 10 gol ve 8 asist yapan golcü oyuncunun bonservisi, Athletico Paranaense'den 2.5 milyon Euro karşılığında alınmıştı. 3.7 milyon Euro piyasa değeri bulunan Romulo'nun sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.