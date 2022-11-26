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Ronaldo'dan rekor listesine güncelleme

37 yaşındaki CR7, performansıyla yine mest ediyor. Gana karşısında beşinci defa Dünya Kupası sahnesine ayak basan Cristiano Ronaldo, Katar'da da şovunu yaptı

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  • Ronaldo'dan rekor listesine güncelleme - Ronaldo'nun kırdığı rekorlar - Ronaldo hangi takıma gidecek?

    Futbolun son 20 yılına başarılarıyla damgasını vuran Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Katar'da oynanan Dünya Kupası'nda farkını yine konuşturdu.
  • Ronaldo'dan rekor listesine güncelleme - Ronaldo'nun kırdığı rekorlar - Ronaldo hangi takıma gidecek?

    37 yaşındaki futbolcu, Manchester United ile çalkantılı geçen döneme rağmen mental olarak tamamen turnuvaya odaklandı.
  • Ronaldo'dan rekor listesine güncelleme - Ronaldo'nun kırdığı rekorlar - Ronaldo hangi takıma gidecek?

    Gana karşısında turnuvanın ilk maçına çıkan yıldız futbolcu, performansıyla futbolseverleri yine şaşırtmadı. 
  • Ronaldo'dan rekor listesine güncelleme - Ronaldo'nun kırdığı rekorlar - Ronaldo hangi takıma gidecek?

    5. kez Dünya Kupası sahnesinde boy gösteren Cristiano Ronaldo, rekor listesine güncelleme yaptı. 
  • Ronaldo'dan rekor listesine güncelleme - Ronaldo'nun kırdığı rekorlar - Ronaldo hangi takıma gidecek?

    İşte CR7'nin, futbolun uluslararası alanda en büyük organizasyonunda tek başına altüst ettiği rekorlar:
  • Ronaldo'dan rekor listesine güncelleme - Ronaldo'nun kırdığı rekorlar - Ronaldo hangi takıma gidecek?

    Portekiz futbol tarihinin Dünya Kupası'nda gol atan en genç (18 yıl 6 ay) ve en yaşlı futbolcusu (37 yıl 9 ay).
  • Ronaldo'dan rekor listesine güncelleme - Ronaldo'nun kırdığı rekorlar - Ronaldo hangi takıma gidecek?

    Dünya Kupalarında 7 kezle en çok maçın adamı seçilen kişi.
  • Ronaldo'dan rekor listesine güncelleme - Ronaldo'nun kırdığı rekorlar - Ronaldo hangi takıma gidecek?

    Üst üste büyük 10 turnuvada gol atmayı başaran ilk futbolcu.
  • Ronaldo'dan rekor listesine güncelleme - Ronaldo'nun kırdığı rekorlar - Ronaldo hangi takıma gidecek?

    5 ayrı Dünya Kupası'nda fileleri sarsan tek oyuncu.
  • Ronaldo'dan rekor listesine güncelleme - Ronaldo'nun kırdığı rekorlar - Ronaldo hangi takıma gidecek?

    Art arda 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek isim.
  • Ronaldo'dan rekor listesine güncelleme - Ronaldo'nun kırdığı rekorlar - Ronaldo hangi takıma gidecek?

    5 Dünya Kupası ve 5 Avrupa Şampiyonası'nda oynayan tek oyuncu.
  • Ronaldo'dan rekor listesine güncelleme - Ronaldo'nun kırdığı rekorlar - Ronaldo hangi takıma gidecek?

    TRANSFERDE HER ŞEY MÜMKÜN

    Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'dan ayrılmasının ardından, Portekizli süper stara Suudi Arabistan'dan teklifler olduğu iddia edilmişti.
  • Ronaldo'dan rekor listesine güncelleme - Ronaldo'nun kırdığı rekorlar - Ronaldo hangi takıma gidecek?

    Bu konuyla ilgili BBC'ye konuşan Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, şunları söyledi: "Her şey mümkün, Ronaldo'nun Suudi Ligi'nde oynamasını çok isterim. Cristiano Ronaldo, ülke futboluna da büyük katkı sağlar."
  • Ronaldo'dan rekor listesine güncelleme - Ronaldo'nun kırdığı rekorlar - Ronaldo hangi takıma gidecek?

    Ronaldo ise daha önce yaptığı açıklamada; Arabistan'dan kendisine iki yıl için 350 milyon euro teklif edildiğini ancak reddettiğini belirtmişti.

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