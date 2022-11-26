Bu konuyla ilgili BBC'ye konuşan Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, şunları söyledi: "Her şey mümkün, Ronaldo'nun Suudi Ligi'nde oynamasını çok isterim. Cristiano Ronaldo, ülke futboluna da büyük katkı sağlar."