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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ronaldo'ya 250 bin sterlinlik otel faturası

Suudi Arabistan'daki evine geçiş yapan Ronaldo, ailesiyle birlikte şu ana dek konakladığı otele bir servet ödedi

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  • Ronaldo'ya 250 bin sterlinlik otel faturası - spor haberleri

    Cristiano Ronaldo'ya 250 bin sterlinlik otel faturası...
  • Ronaldo'ya 250 bin sterlinlik otel faturası - spor haberleri

    Manchester United'dan ayrıldıktan sonra spor tarihinin en büyük kontratına imza atarak Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımına transfer olan Portekizli efsane Cristiano Ronaldo bu ülkedeki yeni evine taşınmadan önce şu ana kadar kaldığı otele 250 bin sterlinlik ödeme yaptı.
  • Ronaldo'ya 250 bin sterlinlik otel faturası - spor haberleri

    Ronaldo'nun ödediği bu astronomik ücret dudak uçuklattı.
  • Ronaldo'ya 250 bin sterlinlik otel faturası - spor haberleri

    Riyad'ın şehir merkezinde yer alan bir otelde ikamet eden Ronaldo, ailesi ve yakınlarının kaldığı 17 suit rezervasyonu yaptırmıştı.
  • Ronaldo'ya 250 bin sterlinlik otel faturası - spor haberleri

    Ronaldo ailesi otelde oturma odası, yemek odası, sinema odası ve Riyad manzaralı altın ve mermer banyolara sahip iki katlı kral dairesinde kalırken, İngiliz basınından The Mirror otelin Ronaldo'ya 250 bin sterlinlik fatura çıkardığını belirtti.
  • Ronaldo'ya 250 bin sterlinlik otel faturası - spor haberleri

    Al-Nassr formasıyla çıkana kadar beş maça çıkan Ronaldo bu karşılaşmalara beş gol sığdırırken, iki de asist yaptı. (Goal)
  • Ronaldo'ya 250 bin sterlinlik otel faturası - spor haberleri

    Otelden çıkış yaptıktan sonra ailesiyle birlikte evine geçen Ronaldo'nun yeni evinin nerede olduğu henüz teyit edilmese de dünyaca ünlü süperstarın üst düzey güvenlik sistemine sahip özel bir alanda kalacağı düşünülüyor.
  • Ronaldo'ya 250 bin sterlinlik otel faturası - spor haberleri

    RONALDO'YA ÖZEL SAAT

    Portekizli futbolcunun kulübü Al-Nassr'ın, transfer sürecinde yıldız isme özel bir saat hediye ettiği ortaya çıktı. Ronaldo için özel hazırlanan saatin 630 bin pound değerinde olduğu belirtildi.
  • Ronaldo'ya 250 bin sterlinlik otel faturası - spor haberleri

    Öte yandan Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, Arabistan'daki günlerini paylaştı! İşte o paylaşımlar...
  • Ronaldo'ya 250 bin sterlinlik otel faturası - spor haberleri
  • Ronaldo'ya 250 bin sterlinlik otel faturası - spor haberleri
  • Ronaldo'ya 250 bin sterlinlik otel faturası - spor haberleri
  • Ronaldo'ya 250 bin sterlinlik otel faturası - spor haberleri
  • Ronaldo'ya 250 bin sterlinlik otel faturası - spor haberleri
  • Ronaldo'ya 250 bin sterlinlik otel faturası - spor haberleri
  • Ronaldo'ya 250 bin sterlinlik otel faturası - spor haberleri
  • Ronaldo'ya 250 bin sterlinlik otel faturası - spor haberleri
  • Ronaldo'ya 250 bin sterlinlik otel faturası - spor haberleri
  • Ronaldo'ya 250 bin sterlinlik otel faturası - spor haberleri
  • Ronaldo'ya 250 bin sterlinlik otel faturası - spor haberleri
  • Ronaldo'ya 250 bin sterlinlik otel faturası - spor haberleri
  • Ronaldo'ya 250 bin sterlinlik otel faturası - spor haberleri
  • Ronaldo'ya 250 bin sterlinlik otel faturası - spor haberleri
  • Ronaldo'ya 250 bin sterlinlik otel faturası - spor haberleri
  • Ronaldo'ya 250 bin sterlinlik otel faturası - spor haberleri
  • Ronaldo'ya 250 bin sterlinlik otel faturası - spor haberleri
  • Ronaldo'ya 250 bin sterlinlik otel faturası - spor haberleri
  • Ronaldo'ya 250 bin sterlinlik otel faturası - spor haberleri
  • Ronaldo'ya 250 bin sterlinlik otel faturası - spor haberleri
  • Ronaldo'ya 250 bin sterlinlik otel faturası - spor haberleri

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