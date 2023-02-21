Manchester United'dan ayrıldıktan sonra spor tarihinin en büyük kontratına imza atarak Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımına transfer olan Portekizli efsane Cristiano Ronaldo bu ülkedeki yeni evine taşınmadan önce şu ana kadar kaldığı otele 250 bin sterlinlik ödeme yaptı.