Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al-Nassr, Suudi Arabistan Süper Kupası yarı finalinde karşılaştığı Al-Ittihad'a 3-1 mağlup olarak elendi.

Kral Fahd Uluslararası Stadyumu'nda oynanan mücadelede Al-Ittihad'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Romarinho, 43. dakikada Abderrazak Hamdallah ve 90+4. dakikada Muhannad Shanqeeti kaydetti.

Al-Nassr'ın tek golünü ise 67. dakikada Luiz Gustavo'nun asistinde Anderson Talisca kaydetti.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Cristiano Ronaldo, 90 dakika sahada kaldı. Portekizli yıldız böylece Al-Nassr ile çıktığı ikinci resmi maçında da skor katkısı yapamadı.

Bu arada Finale yükselen Al-Ittihad'ın rakibi Anthony Nwakaeme'nin formasını giydiği Al-Feiha oldu.