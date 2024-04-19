Rönesans Gayrimenkul Yatırım talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından gözler, halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. 4,5 milyar TL büyüklüğünde Rönesans GYO halka arzında, toplamda 33.357.450 lot dağıtılacak. Peki, "Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Rönesans GYO kaç lot verir, RGYAS borsada ne zaman işlem görecek? İşte Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka arz sonuçlarına ilişkin tüm detaylar...