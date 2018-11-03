Rosario Central - Colon maçı öncesi rakamlar

Arjantin Premier Lig heyecanı devam ediyor. Rosario Central, 04 Kasım 2018 Pazar günü Colon takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:15. Maç öncesi Rosario Central 11 puanla 19. sırada, Colon 12 puanla 14. sırada bulunuyor. Rosario Central son 5 maçında 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Colon, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 551 kodlu maçı oynayanlar; Rosario Central galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 2.80, Colon galibiyet oranı 2.90. 2.5 gol altının oranı 1.30, 2.5 gol üstünün oranı 2.30. Karşılıklı gol var 1.75, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Rosario Central son hafta oynanan San Martin San Juan maçında 1-1 berabere kaldı.

Colon, River Plate karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Rosario Central, evinde 2 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 5 gol yedi.

Colon, dış sahada 1 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Colon 4 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ