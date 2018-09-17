Rosario Central - Defensa y Justicia sahaya çıkıyor

Rosario Central ve Defensa y Justicia, 18 Eylül 2018 Salı günü Arjantin Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 03:00. Rosario Central 9 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Defensa y Justicia 6 puanda ve 13. sırada. Rosario Central son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Defensa y Justicia, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 997. İddaa'da Rosario Central kazanır 1.85, berabere biter 2.80, Defensa y Justicia kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.30, üst 2.30 veriyor. Karşılıklı gol var 1.75, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Rosario Central son haftadaki Belgrano müsabasında 0-2 kazandı.

Defensa y Justicia ise Estudiantes maçında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Rosario Central, 3 gol attı ve 0 gol yedi.

Defensa y Justicia ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Defensa y Justicia, 3 gol atarken 2 gol yedi.

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