        Rosatom Akkuyu için 2026'yı işaret etti

        Rosatom Akkuyu için 2026'yı işaret etti

        Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 2026 yılında devreye alınmasına dair planları koruduklarını bildirdi.

        Giriş: 21.08.2025 - 23:27 Güncelleme: 21.08.2025 - 23:27
        Rosatom Akkuyu için 2026'yı işaret etti
        Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) devreye alınmasında 3-4 aylık gecikme yaşanabileceğini belirterek, "Devreye alınması için gelecek yıla yönelik planları koruyoruz." dedi.

        Likhachev, Rusya'nın Nijniy Novgorod şehrinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Rosatom'un uluslararası projelerini anlaşmalar çerçevesinde sürdürdüğünü söyledi.

        Alman Siemens şirketinin Akkuyu NGS'ye türbin sevkiyatını aksatmasına yönelik bir soruyu yanıtlayan Likhachev, "Şu anda kayıpların telafi edilme şansının oldukça yüksek olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

        Akkuyu NGS'nin devreye alınması sürecine ilişkin konuşan Likhachev, "3-4 aylık gecikme yaşanabilir. Ancak devreye alınması için gelecek yıla yönelik planları koruyoruz." dedi.

        Rosatom'un Çin ve Hindistan'la nükleer enerji alanında işbirliğini genişletebileceğine işaret eden Likhachev, Çin'de devam eden nükleer enerji santrali inşaatında takvimin ilerisinde devam ettiğini, Hindistan'daki projede ise 3. ünitenin gelecek yıl devreye alınmasının planladığını ifade etti.

        Likhachev, Rosatom'un 9 ülkede, inşaat ve sözleşme aşamasında bulunan 30 güç ünitesi bulunduğunu kaydederek, ihracat konusun öncelikleri olduğunu söyledi.

