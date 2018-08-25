Rotherham United - Millwall maç önü

İngiltere Championship maçında Rotherham United ile Millwall, 26 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 14:30. Rotherham United 3 puana sahip olarak 19. sırada yer alırken Millwall 5 puanda ve 14. sırada. Rotherham United, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Millwall, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 516 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Rotherham United kazanırsa 3.10, beraberlik çıkarsa 3.10, Millwall sahadan galip ayrılırsa 1.80 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Rotherham United son hafta oynanan Leeds United maçında 0-0 berabere kaldı.

Millwall ise Wolverhampton maçında 4-2 yenildi.

Rotherham United, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 3 gol yedi.

Millwall, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Millwall, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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