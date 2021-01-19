İHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in katıldığı yayında terör ve terör eylemi tanımı yaptığını ve devletin yaptırımları hakkında kullandığı ifadelere RTÜK tarafından tepki geldi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada "Millet iradesiyle çıkarılan 6112 sayılı Kanun gereği yayıncılara yaptırım uygulayan RTÜK'ün verdiği cezaları "terörize" unsur olarak belirten kişi, trajikomik açıklamalarıyla tarihin ibretlik satırlarındaki yerini almıştır. Milli ve manevi değerlerimiz başta olmak üzere çocuk ve gençlerimizi zararlı yayın içeriklerinden koruyan aile, kadın ve engelliler konusunda son derece hassas olan Üst Kurulumuzun yürüttüğü kamu görevini, insanlık düşmanı teröristlerin vahşi ve kanlı eylemleriyle aynı kefeye koymak bırakın bir avukata kendisine insan diyen hiçbir kimseye yakışmaz. Yapılan hadsiz suçlama olsa olsa bazı çevrelerin bilinçli ve sistematik bir şekilde RTÜK’ü yıpratma ve itibarsızlaştırma çabalarının bir parçasıdır’’ ifadelerine yer verildi.

"DERHAL ÖZÜR BEKLİYORUZ"

Celal Çelik’ten ve Halk Tv'den özür beklendiği vurgulanarak, "Ülkemize yönelik bölücü faaliyet gösteren neredeyse tüm terör örgütleriyle işbirliği yapmak ve eylemlerine destek olmaktan hakkında 11 yıl 11 aydan 40 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlenen bir kişinin Anayasal bir kurum olan Üst Kurulumuzun faaliyetlerine terör eylemi benzetmesi yapması manidardır. Üst Kurulumuza karşı yapılan bu saldırının bir televizyon ekranından olması ayrıca ilginçtir. Yayın hizmetleri ilkelerinin açıkça yer aldığı 6112 sayılı yasayı ihlal eden Halk TV logolu medya hizmet sağlayıcı hakkında gerekli inceleme başlatılmıştır. İlgili yayın kuruluşunun ve çirkin sözlerin sahibinin derhal özür dilemesini beklemekteyiz. Aksi takdirde ayrıca yasal haklarımızı kullanmak için gerekli başvurularımızı yapacağız’’ denildi.