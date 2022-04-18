Rus amiral gemisinin son görüntüsü ortaya çıktı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Ukrayna'nın 14 Nisan'da vurduğunu açıkladığı Rus amiral gemisi Moskova'nın batmadan önceki anlarına ait fotoğrafı ortaya çıktı.

Kazaya uğrayan Rus savaş gemisinin yanındaki bir kurtarma gemisinden çekilmiş gibi görünen fotoğrafta, geminin alev aldığı ve sol tarafında hasar olduğu görüldü.

Sosyal medyada geminin batmadan önceki görüntüsü paylaşıldı

Geminin görüntüsü sosyal medyada paylaşılırken, uluslararası basında yer alan haberlere göre görüntüleri inceleyen uzmanlar fotoğrafın gerçek olabileceğini söyledi.

RUSYA GEMİNİN BATTIĞINI DUYURMUŞTU

Ukrayna makamları, Neptün füzesiyle Karadeniz'de Rusya'ya ait "Moskova" adlı kruvazör gemisini vurduklarını ve gemide yangın çıktığını duyurmuştu. Kruvazörün tahmini mürettebat sayısının 510 olduğu ifade edilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı ise daha sonra yaptığı açıklamada Rus Karadeniz Filosu'na ait "Moskova" kruvazörünün battığını bildirdi.

Açıklamada, "Moskova kruvazörü varış limanına çekilirken, çıkan yangın sırasında gövdede mühimmat patlaması sonucu aldığı hasar nedeniyle dengesini kaybetti. Gemi, fırtınalı deniz koşullarında battı." ifadesi kullanıldı.