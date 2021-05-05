Rus doğalgazı için büyük yarış başladı 0:00 / 0:00

Türkiye, yıllık 50 milyar metreküp düzeyinde seyreden doğal gaz gereksiniminin tamamına yakın bölümünü ithalat yoluyla karşılıyor. İthalat, iki farklı yolla gerçekleştiriliyor. Rusya, İran ve Azerbaycan’dan ülkeler arasında inşa edilen boru hatları üzerinden gaz ithal ediliyor. Spot piyasadan ya da kontrata bağlanmış miktarlar üzerinden sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı da söz konusu.

Bu yıl sonuna dek 57-58 milyar metreküp düzeyinde bulunan uzun dönemli ve petrol fiyatına endeksli doğal gaz kontratlarının yaklaşık 16 milyar metreküplük bölümü sona erecek.

Bu miktarın yarısını Rus doğal gazı oluşturuyor. TürkAkım üzerinden gelen bu gazın 4 milyar metreküpünü özel sektör, kalan bölümünü de BOTAŞ ithal ediyor.

Azerbaycan’dan ithal edilen 6.6 milyar metreküplük gaza ilişkin sözleşmenin süresi, geçen ay doldu. Azerbaycan’dan, Bakü-Tiflis-Erzurum boru hattından gaz akışı kesildi. BOTAŞ, TANAP üzerinden gaz alımını sürdürüyor. Bu yıl 1.2 milyar metreküplük Nijerya kontratı da sona erecek.

RUS GAZI İÇİN BÜYÜK YARIŞ BAŞLADI

Özel sektör, yıl sonuna dek sözleşme süresi dolacak 8 milyar metreküplük doğal gaz için kolları sıvadı. Aralarında Gama Holding, AKSA, Demirören ve Kalyon’un da bulunduğu ifade edilen çok sayıda şirketin, Rus Gazprom’la görüşmelere başladığı kaydediliyor.

İthalat için görüşme yapan bir şirket yetkilisi, “Gazprom’un ticaret tarafı yöneticileriyle görüşmeler yapılıyor. Türkiye’den çok sayıda şirket, gaz ithalatıyla çok yakından ilgileniyor” dedi.

Yetkili, doğal gaz ithalat fiyatı ve miktara ilişkin soru üzerine, “Fiyat ve ithal edilecek miktar konusu için görüşmelerin ilerlemesi ve bir noktaya gelmesi gerekiyor” diye konuştu.

Enerji yönetimi, başta Rusya olmak üzere tedarikçi ülkelerle, yeni dönemde uzun dönemli ve petrol fiyatına endeksli doğal gaz kontratı yapmayı düşünmüyor. Fiyat, süre ve ithalat konusunda esneklik sağlayan formüller tercih ediliyor. Türkiye, bu konudaki görüşünü de Rusya ile paylaştı.